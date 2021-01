Ferita alla testa a Capodanno, Teresa dovrà essere operata (Di sabato 2 gennaio 2021) Teresa Aruta è la 52enne rimasta Ferita durante i festeggiamenti di Capodanno da una scheggia di qualche petardo o da un proiettile. La donna si trovava davanti alla porta di casa a Mugnano, per ... Leggi su napolitoday (Di sabato 2 gennaio 2021)Aruta è la 52enne rimastadurante i festeggiamenti dida una scheggia di qualche petardo o da un proiettile. La donna si trovava davantiporta di casa a Mugnano, per ...

Agenzia_Ansa : Botti di Capodanno: ferito da un petardo, morto 13enne ad #Asti. Nel Napoletano donna rimasta ferita alla testa da… - EmanueleVuono : RT @melitonline: Cronaca. Dovrà operarsi la donna di Mugnano ferita alla testa a capodanno - melitonline : Cronaca. Dovrà operarsi la donna di Mugnano ferita alla testa a capodanno - Bobbio65M : RT @DSantanche: Il dolore per i morti lo porteremo con noi, come l’agonia economica aggravata da un Governo d’incapaci. Fare opposizione, d… - clapr71 : RT @DSantanche: Il dolore per i morti lo porteremo con noi, come l’agonia economica aggravata da un Governo d’incapaci. Fare opposizione, d… -