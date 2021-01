Ex tronista di Uomini e Donne debutta su OnlyFans

Leggi su biccy

(Di domenica 3 gennaio 2021) Alessio Lo Passo, che circa 10 anni fa ha seduto sul trono di, ha da poche settimanato susu consiglio della sua ragazza, la bellissima Federica Pacela, nota ai più per aver partecipato alla versione italiana di Ex On The Beach. La relazione fra i due, come confessato dall’exal portale iGossip, procede a gonfie vele. “Come ogni cosa bella, è arrivata all’improvviso. Ci siamo conosciuti questa estate in Calabria. Dovevamo partecipare insieme a un reality e invece dopo aver approfondito la nostra conoscenza, abbiamo deciso di passare quei giorni insieme. Passiamo molto tempo insieme, da lei o da me. Per ora non vorrei dire di più, ma siamo molto felici”. Alcune foto più esplicite che Alessio Lo Passo ha pubblicato sule trovate in ...