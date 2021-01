Deliveroo | i giudici di Bologna bocciano Frank | l’algoritmo che discriminava i malati e chi scioperava

Leggi su open.online

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ora lo dicono anche i, utilizzato daper valutare i rider fino a novembre 2020, è «discriminatorio». Una sentenza del Tribunale diche ha definito così il sistema di ranking organizzato dal colosso britannico di food delivery, che penalizzava sia chi si assentava dal turno per scioperare, sia chi non poteva lavorare perché malato. Per la prima volta in Europa, i criteri organizzativi delle piattaforme digitali viene messa in discussione non solo da lavoratori e rappresentanze, ma anche dalla stessa magistratura. È stato dunque accolto il ricorso presentato congiuntamente dai sindacati Nidil, Filcams e Filt (tutti nella confederazione Cgil) un anno fa. Per le rappresentanze si tratta di «una svolta epocale nella conquista dei diritti e delle libertà ...