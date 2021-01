Crotone, evade dai domiciliari per evitare la moglie: Cassazione lo assolve (Di sabato 2 gennaio 2021) commenta ansa Agli arresti domiciliari a Crotone insieme alla consorte, è uscito di casa infrangendo la legge ed era andato spedito nella caserma dei carabinieri più vicina alla sua abitazione. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 gennaio 2021) commenta ansa Agli arrestiinsieme alla consorte, è uscito di casa infrangendo la legge ed era andato spedito nella caserma dei carabinieri più vicina alla sua abitazione. '...

L'uomo, senza alcuna deviazione durante il percorso, si è diretto alla prima caserma dei carabinieri, consegnandosi ai militari ...

