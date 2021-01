Notte di Capodanno, i carabinieri sventano un rave party nel Torinese (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nella Notte di Capodanno, a Nichelino, a sud della Città metropolitana, cinque pattuglie dell'Arma dei carabinieri sono dovute intervenire in un'area industrale dismessa, dove alcuni giovani avevano ... Leggi su torinotoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nelladi, a Nichelino, a sud della Città metropolitana, cinque pattuglie dell'Arma deisono dovute intervenire in un'area industrale dismessa, dove alcuni giovani avevano ...

Notte di Capodanno segnata in positivo dalle restrizioni per l'emergenza pandemia Covid nel Salento. Nessun ferito per botti nonostante la mezzanotte sia stata accompagnata, un po' ...

Follia a Milano: festeggia capodanno sparando con una pistola in strada

MILANO – Follia nella notte di capodanno a Milano. Un ragazzo ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno impugnando una pistola e sparando alcuni colpi in aria. Tutto è accaduto in via Padova, mentre alcu ...

