Milano | sparatoria nella notte di Capodanno | due feriti | uno è in fin di vita

Leggi su ck12

(Di venerdì 1 gennaio 2021)di sangue a: nei pressi del piazzale Selinunte c’è stata unae due persone di nazionalità marocchine sono rimaste ferite. Poco dopo la mezzail rumore dei colpi d’arma da fuoco si è unito a quelli dei botti di. In via Giacinto Gigante, vicino al piazzale Selinunte, in zona San Siro, c’è stata unache ha provocato il ferimento di due uomini. Uno è stato colpito alla gamba ed è stato soccorso in codice giallo, l’altro è stato colpito al cranio ed è stato ricoverato al Policlinico in codice rosso. Quest’ultimo è in condizioni gravissime e sta lottando tra lae la morte. Come reso noto dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, entrambi iavrebbero 39 ...