Migranti | Open Arms – Emergency | “169 alla deriva salvati da nostra nave”

(Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA – “Nella giornata di ieri, 31 dicembre 2020, dopo aver ricevuto intorno alle 15:00 una segnalazione di distress dalla ONG Alarm Phone, la nostra imbarcazione, la ‘Open Arms’, con a bordo personale di Emergency, ha soccorso 169 persone che viaggiavano su un’imbarcazione di legno alla deriva. Il nostro rimorchiatore, partito il 23 dicembre dal porto di Barcellona per la sua Missione 79, aveva appena ripreso il largo dopo una sosta in rada di fronte al porto di Siracusa per ripararsi dal mal tempo”. Cosi’ una nota Open Arms – Emergency.