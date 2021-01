Finisce in ospedale dopo aver bloccato uno starnuto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Un evento molto particolare e raro, riportato sul British Medical Journal, è quello che riguarda un inglese di 34 anni che, per reprimere uno starnuto, ha avuto necessità di ricorrere ad una struttura sanitaria. Infatti l’uomo, ha avvertito immediatamente un forte dolore alla gola e l’impossibilità a parlare correttamente; inoltre il suo collo si gonfiava progressivamente ad ogni atto respiratorio. Durante la visita al pronto soccorso, l’uomo ha riportato di aver avvertito immediatamente un forte dolore alla gola. Ad ogni respiro, lamentava dei suoni scoppiettanti, oltre a non riuscire a parlare correttamente. Il suo collo, inoltre, si gonfiava progressivamente ad ogni atto respiratorio. Sottoposto agli accertamenti diagnostici, gli è stata riscontrata la perforazione della mucosa faringea con conseguente infiltrazione di aria ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Un evento molto particolare e raro, riportato sul British Medical Journal, è quello che riguarda un inglese di 34 anni che, per reprimere uno, ha avuto necessità di ricorrere ad una struttura sanitaria. Infatti l’uomo, ha avvertito immediatamente un forte dolore alla gola e l’impossibilità a parlare correttamente; inoltre il suo collo si gonfiava progressivamente ad ogni atto respiratorio. Durante la visita al pronto soccorso, l’uomo ha riportato diavvertito immediatamente un forte dolore alla gola. Ad ogni respiro, lamentava dei suoni scoppiettanti, oltre a non riuscire a parlare correttamente. Il suo collo, inoltre, si gonfiava progressivamente ad ogni atto respiratorio. Sottoposto agli accertamenti diagnostici, gli è stata riscontrata la perforazione della mucosa faringea con conseguente infiltrazione di aria ...

YouTvrs : Scivola in casa, donna finisce in ospedale - - CarlottaBarbie6 : 2021 e ancora devo sentire che il 1 gennaio la gente finisce in ospedale per colpa di fuochi d’artificio, petardi e proiettili - sardanews : Alcolici somministrati a minori, 14enne finisce in ospedale: tre denunce in un bar a Castiadas - vivere_sardegna : Alcolici somministrati a minori, 14enne finisce in ospedale: tre denunce in un bar a Castiadas - infoitinterno : Milano, aggredito e accoltellato in via Traiano: 55enne finisce in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce ospedale Scivola in casa, donna finisce in ospedale Youtvrs Finisce in ospedale dopo aver bloccato uno starnuto

Un evento molto particolare e raro, riportato sul British Medical Journal, è quello che riguarda un inglese di 34 anni che, per reprimere uno starnuto, ha ...

Botti di Capodanno, morto 13enne ad Asti: i parenti devastano l'ospedale. I casi città per città, 79 feriti

Botti di Capodanno, ad Asti un bambino di 13 anni è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un petardo. È accaduto al campo nomadi di ...

Un evento molto particolare e raro, riportato sul British Medical Journal, è quello che riguarda un inglese di 34 anni che, per reprimere uno starnuto, ha ...Botti di Capodanno, ad Asti un bambino di 13 anni è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un petardo. È accaduto al campo nomadi di ...