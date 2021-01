Federico Palmaroli | «Studio i fotoromanzi di notte | poi li faccio riposare» INTERVISTA ESCLUSIVA

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Impossibile non conoscerlo. Girando sul web ci imbattiamo quotidianamente nelle sue vignette che hanno il merito di tenerci compagnia e di farci sorridere in questi tempi così difficili. Lui è, “l’artista del momento”, divenuto famoso per aver iniziato a fare satira su Osho Rajneesh, il maestro spirituale indiano. L’illustratore romano, ideatore e curatore della pagina social “Le più belle frasi di Osho”, vincitore del Premio Satira Politica 2017 e del Premio Sulmona di Giornalismo 2020, ha ora sbancato in libreria con “Vedi de fa poco ‘o spiritoso. Il meglio (e il peggio) di un anno italiano”, edito da Rizzoli. Il libro racchiude i migliori “meme” di, anche se lui predilige chiamarli, sull’ultima stagione politica. Sketch esilaranti di un Paese alle prese con profonde ...

top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: «Vedi de fa poco 'o spiritoso». Il meglio (e il peggio) di un anno italia… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: «Vedi de fa poco 'o spiritoso». Il meglio (e il peggio) di un anno italia… - AMonti_Buzzetti : RT @tg2rai: #Tg2Post #29dicembre RISO AMARO Ospiti: - Federico Palmaroli (@lefrasidiosho ) - @capiregiannelli (Vignettista) - Riccardo… - gaejimmy : RT @tg2rai: #Tg2Post #29dicembre RISO AMARO Ospiti: - Federico Palmaroli (@lefrasidiosho ) - @capiregiannelli (Vignettista) - Riccardo… - GenSangiuliano : RT @tg2rai: #Tg2Post #29dicembre RISO AMARO Ospiti: - Federico Palmaroli (@lefrasidiosho ) - @capiregiannelli (Vignettista) - Riccardo… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Palmaroli

Velvet Mag

Fine anno, tempo di bilanci e anche di pagelle che ha compilato per l'AdnKronos il re della satira Osho, nome d'arte di Federico Palmaroli, dando un voto e soprattutto un giudizio, sempre nel suo inco ...Ecco: in questo caso mi arrabbio. Stai pagando fior fior di consulenti. Mi chiedo come un consulente non ti venga a dire 'aspetta, non fare il cashback' ...