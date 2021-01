Ancora una strage di uccelli a Roma. L’Oipa: «Colpa dei botti di Capodanno» – Il video (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una strage di uccelli a Roma, in via Cavour, probabilmente a causa dei botti di Capodanno. Le immagini postate dagli utenti sui social media mostrano alcune decine o centinaia di volatili che sarebbero morti schiantandosi tra di loro o contro i palazzi ai bordi delle strade, perché spaventati dai fuochi d’artificio. L’ipotesi è stata sostenuta anche da un portavoce della Lega italiana protezione uccelli (Lipu), contattato dall’agenzia di stampa Agi. Quella che per la Lipu è un’ipotesi, per l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) è una certezza: «Il Capodanno 2021 fa strage di uccelli a Roma. Sono morti a centinaia gli uccelli, soprattutto storni, che hanno scelto come dormitori ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Unadi, in via Cavour, probabilmente a causa deidi. Le immagini postate dagli utenti sui social media mostrano alcune decine o centinaia di volatili che sarebbero morti schiantandosi tra di loro o contro i palazzi ai bordi delle strade, perché spaventati dai fuochi d’artificio. L’ipotesi è stata sostenuta anche da un portavoce della Lega italiana protezione(Lipu), contattato dall’agenzia di stampa Agi. Quella che per la Lipu è un’ipotesi, per l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) è una certezza: «Il2021 fadi. Sono morti a centinaia gli, soprattutto storni, che hanno scelto come dormitori ...

Milano – “Non è mai stata buttata via nessuna canzone d’amore. Non sarà mica, questa, la prima?”, lo dice sorridendo Vasco che oggi, con qualche esperienza in più alle spalle, è ancora più ironico di ...

Hamilton è ancora senza il rinnovo del contratto con Mercedes

Hamilton inizia l'anno senza il rinnovo del contratto. A causa della sua positività al Covid-19, non ha potuto discuterne con la Mercedes ...

