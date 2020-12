Quando ricomincia Amici a gennaio 2021? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Anche la scuola di Amici 20 è ferma per le festività di fine anno, dopo una partenza con il botto sia dal punto di vista degli ascolti TV che delle emozioni trasmesse dai nuovi alunni del talent di Maria De Filippi. In questo articolo risponderemo alla domanda che si stanno ponendo un po’ tutti in questi ultimi giorni: Quando ricomincia Amici? Amici 20, ecco Quando ricomincia a gennaio 2021 Le lezioni di Amici riprenderanno il prossimo 7 gennaio e andranno in onda nelle fasce del daytime di Canale 5 e Italia 1, la prima alle ore 16:10 e la seconda alle ore 19:00. L’appuntamento con la prima puntata pomeridiana del sabato nel 2021 è invece in programma il giorno 9 ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Anche la scuola di20 è ferma per le festività di fine anno, dopo una partenza con il botto sia dal punto di vista degli ascolti TV che delle emozioni trasmesse dai nuovi alunni del talent di Maria De Filippi. In questo articolo risponderemo alla domanda che si stanno ponendo un po’ tutti in questi ultimi giorni:20, eccoLe lezioni diriprenderanno il prossimo 7e andranno in onda nelle fasce del daytime di Canale 5 e Italia 1, la prima alle ore 16:10 e la seconda alle ore 19:00. L’appuntamento con la prima puntata pomeridiana del sabato nelè invece in programma il giorno 9 ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando ricomincia Basket, quando ricomincia l'Eurolega? Olimpia Milano in campo l'8 gennaio: orario, programma, tv, streaming OA Sport Diretta Discorso Mattarella fine anno 2020: orario, quando inizia e dove guardarlo

Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si terrà oggi, giovedì 31 dicembre 2020, in diretta tv e streaming. Per tutti gli italiani che si stanno domandando dove segu ...

Renzi sfida ancora Conte: “Piuttosto che sprecare 300 miliardi in bonus andiamo all’opposizione”

Matteo Renzi rilancia la sua sfida a Giuseppe Conte. Intervistato dal Sole 24 Ore, il leader di Italia Viva è tornato sul tema del Recovery plan, ...

