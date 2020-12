L’anno che verrà, il Capodanno di Rai Uno evita la piazza per la pandemia: la scaletta e gli ospiti (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’appuntamento de “L’anno che verrà”, il Capodanno di Rai Uno condotto da Amadeus, si sarebbe dovuto tenere alle Acciaierie di Terni, ma a causa del Dpcm, che impone il coprifuoco alle 22 avrebbe reso impossibile la partecipazione del pubblico anche con tutte le misure di distanziamento sociale. Dunque il grande show di fine anno si terrà eccezionalmente negli studi televisivi Fabrizio Frizzi a Roma. “Sarà una notte di Capodanno di festa in uno studio, al caldo dopo anni bellissimi in Basilicata dove sono stato accolto con grande affetto”, ha detto Amadeus che sarà affiancato per tutta la sera da Gianni Morandi. Gli artisti saranno accompagnati da una band diretta dal maestro Stefano Palatresi e sul palco alcune coreografie accompagneranno alcune performance. Sul palco per l’appuntamento il 31 dicembre in prima serata, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’appuntamento de “che”, ildi Rai Uno condotto da Amadeus, si sarebbe dovuto tenere alle Acciaierie di Terni, ma a causa del Dpcm, che impone il coprifuoco alle 22 avrebbe reso impossibile la partecipazione del pubblico anche con tutte le misure di distanziamento sociale. Dunque il grande show di fine anno si terrà eccezionalmente negli studi televisivi Fabrizio Frizzi a Roma. “Sarà una notte didi festa in uno studio, al caldo dopo anni bellissimi in Basilicata dove sono stato accolto con grande affetto”, ha detto Amadeus che sarà affiancato per tutta la sera da Gianni Morandi. Gli artisti saranno accompagnati da una band diretta dal maestro Stefano Palatresi e sul palco alcune coreografie accompagneranno alcune performance. Sul palco per l’appuntamento il 31 dicembre in prima serata, ...

