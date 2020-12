Dark Shadows, Johnny Depp e la sua dieta estrema per il ruolo del vampiro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per interpretare il vampiro Barnabas Collins in Dark Shadows, Johnny Depp ci si è messo davvero d'impegno con la dieta. Nel 2012 usciva nelle sale Dark Shadows, il film di Tim Burton con protagonista Johnny Depp nel ruolo del vampiro Barnabas Collins. E per essere al meglio della sua forma vampirica, Depp ha seguito una dieta piuttosto drastica. Stando a una vecchia intervista con il tabloid The Sun (sì, proprio quel tabloid), come riportato anche da Monthly Health, all'epoca l'attore seguì un severo regime alimentare a base di té verde e frutta a basso contenuto di zuccheri, come ananas e fragole. Questa dieta ha dunque permesso a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per interpretare ilBarnabas Collins inci si è messo davvero d'impegno con la. Nel 2012 usciva nelle sale, il film di Tim Burton con protagonistaneldelBarnabas Collins. E per essere al meglio della sua forma vampirica,ha seguito unapiuttosto drastica. Stando a una vecchia intervista con il tabloid The Sun (sì, proprio quel tabloid), come riportato anche da Monthly Health, all'epoca l'attore seguì un severo regime alimentare a base di té verde e frutta a basso contenuto di zuccheri, come ananas e fragole. Questaha dunque permesso a ...

