Vigili del fuoco di Maniago a soccorso di anziana con difficoltà respiratorie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) soccorso a persona a Cavasso Nuovo. I Vigili del fuoco e personale sanitario di Maniago sono intervenuti al primo piano di un condominio sito a Cavasso Nuovo, attorno alle 22 di martedì 29, per soccorrere un’anziana signora che aveva difficoltà respiratorie e presentava nuovamente i sintomi del Covid19, nonostante in passato avesse vinto la propria sfida con il virus.Dopo l’anamnesi, su specifica indicazione del medico presente due operatori hanno indossato i DPI del caso per supportare i sanitari nelle operazioni.Nel frattempo veniva richiesto l’intervento del personale vigilfuoco NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per effettuare l’ormai consueta decontaminazione con ipoclorito di sodio.Al rientro, avvenuto attorno a mezzanotte, i ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 30 dicembre 2020)a persona a Cavasso Nuovo. Idele personale sanitario disono intervenuti al primo piano di un condominio sito a Cavasso Nuovo, attorno alle 22 di martedì 29, per soccorrere un’signora che avevae presentava nuovamente i sintomi del Covid19, nonostante in passato avesse vinto la propria sfida con il virus.Dopo l’anamnesi, su specifica indicazione del medico presente due operatori hanno indossato i DPI del caso per supportare i sanitari nelle operazioni.Nel frattempo veniva richiesto l’intervento del personale vigilNBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per effettuare l’ormai consueta decontaminazione con ipoclorito di sodio.Al rientro, avvenuto attorno a mezzanotte, i ...

Viminale : Accordo a #Caserta tra #Vigilidelfuoco e Asl per l'allestimento di un drive-through per i tamponi. Gestito dai medi… - albertoangela : Concludiamo il viaggio nella Roma di Nerone in compagnia dei due vigili del fuoco, Vindex e Saturninus. In “L’ultim… - enpaonlus : Milano, un airone sfugge ai pescatori e viene salvato nel naviglio tra gli applausi dei passanti… - ultimenotizie : Autobus in fiamme a #Roma: “per ragioni ancora da accertare” – spiega Atac – intorno alle 6.30 si è sviluppato un i… - TassoneMirko : Incendio in un autocompattatore per i rifiuti a Vibo Marina, intervengono i vigili del fuoco - Il Redattore -