Vaccino, già a inizio dicembre Berlino trattava con Biontech e altre società per avere più dosi. Le pressioni interne per un’accelerazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Germania vuole correre più veloce del resto d’Europa verso l’immunità di gregge. L’accordo con la Biontech di Magonza è stato ufficializzato solo lunedì, ma già da almeno un mese Berlino lavorava a un’intesa bilaterale per avere le 30 milioni di dosi extra di Vaccino Pfizer, al di fuori del pacchetto Ue. Non solo, il ministero della Salute tedesco stava già allora portando avanti ulteriori negoziati bilaterali con Curevac e con IDT Biologika, altre due società tedesca. La locomotiva d’Europa ha paura che le dosi anti-Covid in arrivo non bastino per raggiungere velocemente l’obiettivo: Berlino pretende molte più fiale di quelle attese dalle consegne delle forniture chiuse da Bruxelles, da ripartire tra tutti i Paesi europei. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Germania vuole correre più veloce del resto d’Europa verso l’immunità di gregge. L’accordo con ladi Magonza è stato ufficializzato solo lunedì, ma già da almeno un meselavorava a un’intesa bilaterale perle 30 milioni diextra diPfizer, al di fuori del pacchetto Ue. Non solo, il ministero della Salute tedesco stava già allora portando avanti ulteriori negoziati bilaterali con Curevac e con IDT Biologika,duetedesca. La locomotiva d’Europa ha paura che leanti-Covid in arrivo non bastino per raggiungere velocemente l’obiettivo:pretende molte più fiale di quelle attese dalle consegne delle forniture chiuse da Bruxelles, da ripartire tra tutti i Paesi europei. Il ...

berlusconi : Il vaccino è l’unico strumento possibile per debellare una tragedia come quella del Covid che è già costata troppi… - PaoloGentiloni : Giusta la decisione della @EU_Commission di esercitare l’opzione per 100 milioni di dosi ulteriori del #vaccino Pfi… - NicolaPorro : Il commissario #Arcuri chiama “d’urgenza” l’esercito a distribuire i vaccini. Cosa è successo? Rischiamo l’ennesimo… - RoccoPetraglia1 : RT @fattoquotidiano: Vaccino, già a inizio dicembre Berlino trattava con Biontech e altre società per avere più dosi. Le pressioni interne… - Angelit92832011 : @AnaFloraCastro1 Ank’io, ma se obbligato, come già espresso in precedenti tweet, ecco la mia preferenza.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino già Vaccino Covid, Ichino: «Il datore di lavoro può chiudere il contratto se un dipendente si rifiuta» Corriere della Sera