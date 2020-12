' Sentenza Juve-Napoli dimostra che serve rivedere il protocollo'

MarcelloChirico : #JuveNapoli Sentenza Coni assurda (motivazioni da leggere) ancora più assurdo rigiocarla il 13 gennaio, a 3 giorni… - ZZiliani : E niente, dopo la sentenza su #JuventusNapoli, sfavorevole alla Juve, al primo posto dei favori fatti da #Sandulli… - fanpage : ?? ULTIM'ORA #JuveNapoli si rigioca. - futilimotivi : RT @Paolo_Bargiggia: Ecco il mio insider su cosa si nasconde dietro alla sentenza del Collegio di Garanzia su @juventusfc @sscnapoli. @Coni… - volpa85 : @eljardinero1782 @pap1pap Fintamente? Non mi pare ci sia stata sentenza di colpevolezza. O forse arrivera subito do… -

Ultime Notizie dalla rete : Sentenza Juve

Il giornalista ha lanciato una frecciatina alla Juve in riferimento alla scelta dei bianconeri di non accettare il rinvio del match contro il Napoli.Carlo Alvino, giornalista, ha commentato il caso City-Everton, gara di Premier rinviata, mettendolo in relazione a Juventus-Napoli.