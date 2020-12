Prime pappe ritirate dai supermercati | rischio presenza allergeni

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ritirati daialcuni prodotti per ledei bambini per ladinon dichiarati. Ecco le informazioni più dettagliate della comunicazione del Ministero della Salute Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca A. su BlogLive.it.

Ritirati dai supermercati alcuni prodotti alimentari per bambini a causa di allergeni non dichiarati in etichetta. I dettagli del Ministero della Salute ...Richiamata pappa per neonati. L’allerta del Ministero: “Non datela ai vostri bimbi” Il richiamo pubblicato in data 29 dicembre 2020 riguarda dunque quattro lotti di crema di riso mais e tapioca a marc ...