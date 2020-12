Pontedecimo, 'spaccata' in gioielleria: per fuggire i ladri incendiano un'auto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rapina con 'spaccata' nella notte in una gioielleria di via Gallino, a Pontedecimo, dove i ladri, per agevolarsi la fuga, hanno dato fuoco a una delle auto usate per distruggere la vetrina. Il colpo, ... Leggi su genovatoday (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rapina con '' nella notte in unadi via Gallino, a, dove i, per agevolarsi la fuga, hanno dato fuoco a una delleusate per distruggere la vetrina. Il colpo, ...

genovatoday : Pontedecimo, 'spaccata' in gioielleria: per fuggire i ladri incendiano un'auto - genovapostnews : Pontedecimo, spaccata in gioielleria: danno fuoco a un’auto per fuggire indisturbati - sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Spaccata in gioielleria con veicoli a fuoco a Pontedecimo - GenovaQuotidian : Spaccata in gioielleria con veicoli a fuoco a Pontedecimo -