Maria De Filippi brutale attacco nei suoi confronti, "spero che si sia sentita almeno un po' in imbarazzo …" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Durante l'ultima puntata di la casa del grande fratello vip, in collegamento con i ragazzi rinchiusi c'è stata Maria De Filippi per una fare una sorpresa a tutti loro ma, soprattutto a Tommaso Zorsi che, in più di un'occasione, aveva detto che per lui Maria De Filippi era il massimo e che era disposto anche a fare le fotocopie e il caffè pur di lavorare per lei. Maria De Filippi entra nella casa del grande fratello vip e Tommaso Zorsi in lacrime Maria De Filippi, collegata dallo studio di Amici, ha fatto una sorpresa a Tommaso Zorsi che non credeva ai propri occhi. Dopo aver scherzato mettendolo alla prova con la sua bravura a fare le fotocopie e il caffè, come lui steso aveva dichiarato di essere pronto a fare per la De Filippi, ...

