Il Regno Unito non segue l'Europa: autorizzato il vaccino AstraZeneca (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ieri l'Agenzia Europea per i medicinali ha detto che è 'improbabile' che il vaccino AstraZeneca-Oxford ottenga l'approvazione entro gennaio, ma gli effetti della Brexit si fannon sentire: il Regno ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ieri l'Agenzia Europea per i medicinali ha detto che è 'improbabile' che il-Oxford ottenga l'approvazione entro gennaio, ma gli effetti della Brexit si fannon sentire: il...

