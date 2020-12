Il Liverpool non passa a Newcastle: secondo pari di fila per Klopp (Di giovedì 31 dicembre 2020) Finisce con lo 0-0 tra Newcastle e Liverpool il 2020 della Premier League , nel giorno in cui è stata invece rinviata Tottenham-Fulham a causa di nuovi contagi nei 'Cottagers' . secondo pari di fila ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Finisce con lo 0-0 trail 2020 della Premier League , nel giorno in cui è stata invece rinviata Tottenham-Fulham a causa di nuovi contagi nei 'Cottagers' .di...

franceffe : Ultima partita dell'anno solare senza reti. Non accadeva dal 2007, anche in quel caso coinvolto il Liverpool in tra… - sportli26181512 : Il Liverpool non passa a Newcastle: secondo pari di fila per Klopp: Il portiere di casa Darlow decisivo su Salah e… - ilgladiatore36 : @lele583 @ZZiliani Il Ds del Liverpool forse ha un allenatore migliore del nostro, e se siamo usciti dalla Champions non è colpa di Ausilio. - Antonio65852072 : RT @ZZiliani: #TottenhamFulham rinviata per Covid. Dopo #EvertonManCity. Evidentemente il virus dei napoletani fancazzisti che ciurlano nel… - ilgladiatore36 : @lele583 @ZZiliani Con il Barcellona le ha vinte, sul Liverpool sbagli Klopp è stato bravo a prendere giocatori com… -