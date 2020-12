Il dolore di Bellugi | “Quando ti amputano le gambe fa malissimo | una rogna doveva capitarmi nella vita”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ex calciatore dell’Inter Mauroha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dopo l’operazione alla quale si è sottoposto, dove gli sono state amputate entrambe le: “Da uno a dieci il male che ho provato è mille. Si tratta di un disastro indescrivibile. Unavisto che non ho mai avuto problemi, ma sono pronto ad affrontarla e superarla. In questi giorni sono stato paragonato a Zanardi, ma lui è un mito vivente mentre io sono uno dei tanti. Voglio ringraziare tutti per i messaggi d’affetto che ho ricevuto. Ora farò riabilitazione e poi mi piacerebbe montare delle protesi“. SportFace.