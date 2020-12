Giuseppe Conte, conferenza stampa di fine anno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’inizio con un minuto di silenzio La conferenza stampa di fine anno di Giuseppe Conte è iniziata con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid e in solidarietà dei loro famigliari. È stata l’occasione per parlare dell’arrivo dei 209 miliardi di euro del Recovery Plan, dei vaccini che stanno arrivando, dell’organizzazione dell’Italia nei prossimi mesi. conferenza stampa Conte: Recovery Plan ed economia Iniziamo a vedere cosa ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa sul Recovery Plan. “Dobbiamo avere una prospettiva di legislatura nel quadro dell’occasione storica dei 209 miliardi del Recovery Plan.” Nelle settimane ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’inizio con un minuto di silenzio Ladidiè iniziata con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid e in solidarietà dei loro famigliari. È stata l’occasione per parlare dell’arrivo dei 209 miliardi di euro del Recovery Plan, dei vaccini che starrivando, dell’organizzazione dell’Italia nei prossimi mesi.: Recovery Plan ed economia Iniziamo a vedere cosa ha dettoinsul Recovery Plan. “Dobbiamo avere una prospettiva di legislatura nel quadro dell’occasione storica dei 209 miliardi del Recovery Plan.” Nelle settimane ...

LegaSalvini : INCREDIBILE CONTE. PIÙ DI 73MILA MORTI DI COVID MA È PRESTO PER FARE UN BILANCIO - matteograndi : Il giornalismo dovrebbe essere il cane da guardia della democrazia. Oggi il presidente dell’ordine dei giornalisti… - Noiconsalvini : ++ GIUSEPPE CONTE, IL REPORTAGE DEL WASHINGTON POST LO INCHIODA: 'MISERIA E FAME A ROMA, PERSONE IN FILA PER IL CIB… - beteljeuse1969 : RT @Libero_official: Imprevisto durante la conferenza stampa di fine anno di #Conte. 'Intervenga la segretaria di sala', tolgono la parola… - VUOICONDURRE : RT @_vitroia_: Stefania in mood Giuseppe Conte: 'Va tutto bene, va tutto molto bene' 'Ce la faremo' ?????? #GFVIP -