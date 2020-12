Cristiano Ronaldo non vuole fermarsi | i record da superare nel 2021

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)ancora a caccia di: quali può polverizzare neltra gol, presenze con la Juventus Focus sunell’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese si è soffermato suiche il portoghese potrebbe polverizzare nel, partendo dal traguardo delle 800 reti in carriera (ora è fermo a 756, gliene mancano 44). Poi, in caso di passaggio del turno col Porto, eguaglierebbe le presenze in Champions League di Casillas (181, ora è 178). Se poi vincesse la Coppa con la Juventus, raggiungerebbe Seedorf nell’Olimpo di chi ha vinto la competizione con tre squadre diverse. Leggi su Calcionews24.com