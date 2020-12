Covid, vaccinazioni agli ospiti delle Rsa: il via in Toscana. Ecco il primo elenco (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono arrivati stamani, 30 dicembre, alle 8 all'aeroporto di Pisa i vaccini della Pfizer. Si tratta di 32.760 dosi che vengono somministrate da subito agli ospiti delle RSA toscane. Nei giorni successivi alle RSA si aggiungerà il personale dei reparti Covid degli ospedali. La vaccinazione proseguirà poi coinvolgendo tutti gli operatori sanitari Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono arrivati stamani, 30 dicembre, alle 8 all'aeroporto di Pisa i vaccini della Pfizer. Si tratta di 32.760 dosi che vengono somministrate da subitoRSA toscane. Nei giorni successivi alle RSA si aggiungerà il personale dei repartidegli ospedali. La vaccinazione proseguirà poi coinvolgendo tutti gli operatori sanitari

