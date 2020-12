Conte: 'sono qui per programmare futuro, non penso a campagna elettorale' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Io sono qui per programmare il futuro, non potrei mai distogliermi da questo obiettivo e mettermi a programmare un ruolo in campagna elettorale". Lo ha detto Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Ioqui peril, non potrei mai distogliermi da questo obiettivo e mettermi aun ruolo in". Lo ha detto Giuseppealla conferenza di fine anno.

