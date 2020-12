Concerto di Capodanno in TV, tutto quello da sapere sugli appuntamenti di Rai 1 e Rai 2 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nemmeno la pandemia è riuscita a cancellare il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno 2021, con due eventi distinti che andranno in onda il primo dell’anno su Rai 1 e Rai 2. A seguire trovate tutte le informazioni necessarie per seguire i due concerti in TV e in streaming. Come vedere il Concerto di Capodanno 2021 su Rai 1 Il Concerto di Capodanno per il 2021 su Rai 1 sarà trasmesso il giorno 1 gennaio alle ore 12:20, in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia. Il direttore dell’orchestra del teatro lirico veneziano sarà Daniel Harding, 45 enne di Oxford, uno dei più acclamati direttori appartenenti alla nuova generazione. Secondo quanto si apprende dal palinsesto di Rai 1, lo spettacolo durerà circa un’ora, per poi lasciare spazio a una nuova edizione del ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nemmeno la pandemia è riuscita a cancellare il tradizionale appuntamento con ildi2021, con due eventi distinti che andranno in onda il primo dell’anno su Rai 1 e Rai 2. A seguire trovate tutte le informazioni necessarie per seguire i due concerti in TV e in streaming. Come vedere ildi2021 su Rai 1 Ildiper il 2021 su Rai 1 sarà trasmesso il giorno 1 gennaio alle ore 12:20, in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia. Il direttore dell’orchestra del teatro lirico veneziano sarà Daniel Harding, 45 enne di Oxford, uno dei più acclamati direttori appartenenti alla nuova generazione. Secondo quanto si apprende dal palinsesto di Rai 1, lo spettacolo durerà circa un’ora, per poi lasciare spazio a una nuova edizione del ...

