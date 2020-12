Bentancur: «Siamo ancora in corsa per lo scudetto. Un onore avere Pirlo come allenatore» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rodrigo Bentancur ha parlato a Sky Sport dell’inizio di campionato della Juve soffermandosi sullo scudetto e sulla guida di Andrea Pirlo In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Rodrigo Bentancur ha parlato dell’inizio della Juve in campionato soffermandosi su Pirlo, la partita con la Fiorentina e facendo un appello ai tifosi. Le sue parole. FIORENTINA – «Nella partita col parma abbiamo iniziato la gara con una grande mentalità, non Siamo riusciti a farlo con la Fiornetina. Devi sempre entrare in campo con la mentalità giusta perché se no le altre squadre ti mangiano, soprattutto in Serie A». scudetto – «Siamo ancora in corsa per lo scudetto, ci è già successo gli anni corsi, anche quando non c’ero io, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rodrigoha parlato a Sky Sport dell’inizio di campionato della Juve soffermandosi sulloe sulla guida di AndreaIn un’intervista rilasciata a Sky Sport, Rodrigoha parlato dell’inizio della Juve in campionato soffermandosi su, la partita con la Fiorentina e facendo un appello ai tifosi. Le sue parole. FIORENTINA – «Nella partita col parma abbiamo iniziato la gara con una grande mentalità, nonriusciti a farlo con la Fiornetina. Devi sempre entrare in campo con la mentalità giusta perché se no le altre squadre ti mangiano, soprattutto in Serie A».– «inper lo, ci è già successo gli anni corsi, anche quando non c’ero io, ...

marco_rogerio_ : @3dc8 @kravotz Io con kravotz avrò litigato 25 volte e siamo sempre amici. Rabiot Bentancur per esempio ?????? È davv… - elii00437388 : @vickythebug @lola_non_lola Ah guarda Rabiot e Bentancur non li farei giocare manco in serie c2, almeno su questo siamo d'accordo - nickjerseyboy : #JuventusFiorentina #Juve A.Sandro un fantasma, Cuadrado irresponsabile. Poi Bentancur senza logica, Morata non per… - dgiorgio73 : (2) però ha sbagliato i cambi. Ramsey andava tenuto, Bentancur spedito fuori, #Kulusevski persevera nella sua insip… - TaRulleGulle : @Solari_09 Abbiamo un atteggiamento attendista anche perché siamo in inferiorità numerica a centrocampo, con Kuluse… -

Ultime Notizie dalla rete : Bentancur Siamo Bentancur: «Siamo ancora in corsa per lo scudetto. Un onore avere Pirlo come allenatore» Calcio News 24 Bentancur: «Siamo ancora in corsa per lo scudetto. Un onore avere Pirlo come allenatore»

Rodrigo Bentancur ha parlato a Sky Sport dell’inizio di campionato della Juve soffermandosi sullo Scudetto e sulla guida di Andrea Pirlo ...

Bentancur è sicuro: «La Juventus è ancora in corsa per lo Scudetto»

Rodrigo Bentancur ha parlato a Sky Sport dell'inizio di campionato della Juve soffermandosi sullo Scudetto e sulla guida di Andrea Pirlo ...

Rodrigo Bentancur ha parlato a Sky Sport dell’inizio di campionato della Juve soffermandosi sullo Scudetto e sulla guida di Andrea Pirlo ...Rodrigo Bentancur ha parlato a Sky Sport dell'inizio di campionato della Juve soffermandosi sullo Scudetto e sulla guida di Andrea Pirlo ...