Addio a Pierre Cardin, luminare nel mondo della moda (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Addio a Pierre Cardin, pietra miliare della moda. Si spegne all’età di 98 anni, a Parigi, lo stilista pioniere del prêt-à-porter. Colui che era conosciuto come un designer visionario, un passo avanti con il pensiero e con lo spirito. Amante dell’arte in tutte le sue forme d’espressione ne ha celebrato ogni aspetto. Un pilastro del Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020), pietra miliare. Si spegne all’età di 98 anni, a Parigi, lo stilista pioniere del prêt-à-porter. Colui che era conosciuto come un designer visionario, un passo avanti con il pensiero e con lo spirito. Amante dell’arte in tutte le sue forme d’espressione ne ha celebrato ogni aspetto. Un pilastro del

Agenzia_Ansa : Addio allo stilista Pierre Cardin. Il couturier italiano è morto all'età di 98 anni. Era figlio di immigrati in Fra… - Agenzia_Ansa : Il mondo della #moda in lutto, addio a Pierre Cardin. Vita e opere di un sarto visionario che portò il futuro nella… - MoliPietro : Addio a Pierre Cardin, luminare nel mondo della moda - giure99 : Addio allo stilista Pierre Cardin. L’omaggio fotografico di Pizzi - FJacotin : RT @FLepore76: Addio a #PierreCardin, fondatore dell'omonima maison e maestro di Dior e @JPGaultier. @ItalyinFrance lo ha ricordato come st… -