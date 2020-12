Vaccino, si deve firmare modulo consenso informato: ecco il fac-simile (Di martedì 29 dicembre 2020) Arriva la circolare del ministero della Salute sulla procedura vaccinale e compare anche il fac-simile del modulo del consenso informato che ognuno dovrà sottoscrivere prima di sottoporsi alla vaccinazione. Informativa su rischi e benefici, modalità terapeutiche alternative, comunicazioni ai medici di eventuali effetti collaterali e permanenza nella struttura ospedaliera per almeno 15 minuti dopo la somministrazione, sono alcuni dei punti ai quali acconsentire per la somministrazione del Vaccino (LO SPECIALE Vaccino - LA MAPPA DEL CONTAGIO - DATI E GRAFICHE - DOMANDE E RISPOSTE ). Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 dicembre 2020) Arriva la circolare del ministero della Salute sulla procedura vaccinale e compare anche il fac-deldelche ognuno dovrà sottoscrivere prima di sottoporsi alla vaccinazione. Informativa su rischi e benefici, modalità terapeutiche alternative, comunicazioni ai medici di eventuali effetti collaterali e permanenza nella struttura ospedaliera per almeno 15 minuti dopo la somministrazione, sono alcuni dei punti ai quali acconsentire per la somministrazione del(LO SPECIALE- LA MAPPA DEL CONTAGIO - DATI E GRAFICHE - DOMANDE E RISPOSTE ).

