USGA | l’associazione nata da due sconfitte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’(United States Golf Association), è un’associazione che si occupa dei circoli di golf negli U.S.A. e in Messico, delle sanzioni e delle regole del golf insieme al Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews. Scopriamo la sua origine e in quali anni sono state prese delle storiche decisioni. Dallo scontro di due importanti Golf Club, nel 1894 nasce l’Nel settembre 1894, William G. Lawrence vince il “National Amateur Championship” al Newport Golf Club nel Rhode Island. Il mese successivo, Laurence B. Stoddard vince il “National Amateur Championship” al St. Andrew’s Golf Club. In entrambi i tornei arriva secondo C.B. MacDonald, (ottimo golfista prima, geniale architetto dopo) il quale lamenta il mancato riconoscimento dei suoi piazzamenti in quanto entrambi i tornei non sono “validi” ufficialmente a livello nazionale. Per questo ...