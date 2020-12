Spuntano discariche abusive ovunque Rifiuto selvaggio | in un anno 250 multe

(Di martedì 29 dicembre 2020) ANCONA - Mobili, cassette della frutta e una caldaia abbandonati in corso Carlo Alberto. In In piazza San Francesco scatoloni, quello che resta di alcuni pacchi natalizi, una serie di buste e ...

Ultime Notizie dalla rete : Spuntano discariche

Corriere Adriatico

ANCONA - Mobili, cassette della frutta e una caldaia abbandonati in corso Carlo Alberto. In In piazza San Francesco scatoloni, quello che resta di alcuni pacchi natalizi, una serie di buste ...Paillettes, vestiti eleganti e accessori firmati: le nuove app per vendere vintage e moda pre-loved da scaricare ora!