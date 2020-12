Lazio, Inzaghi sorride: Acerbi e Leiva tornano ad allenarsi in gruppo (Di martedì 29 dicembre 2020) Buone notizie a Formello: durante l’allenamento della Lazio, il primo post sosta natalizia, si sono rivisti in campo Acerbi e Leiva Può sorridere Simone Inzaghi nel primo allenamento della Lazio dopo la sosta natalizia. A Formello si sono rivisti in campo Francesco Acerbi e Lucas Leiva. I due hanno svolto la seduta in gruppo. Contro il Genoa, dunque, il difensore e il centrocampista dovrebbero essere a disposizione del tecnico. Entrambi hanno infatti smaltito i rispettivi infortuni e sono pronti a tornare in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Buone notizie a Formello: durante l’allenamento della, il primo post sosta natalizia, si sono rivisti in campoPuòre Simonenel primo allenamento delladopo la sosta natalizia. A Formello si sono rivisti in campo Francescoe Lucas. I due hanno svolto la seduta in. Contro il Genoa, dunque, il difensore e il centrocampista dovrebbero essere a disposizione del tecnico. Entrambi hanno infatti smaltito i rispettivi infortuni e sono pronti a tornare in campo. Leggi su Calcionews24.com

