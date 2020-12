Incendio in garage a Prata di Pordenone (Di martedì 29 dicembre 2020) I Vigili del Fuoco di Pordenone con due squadre sono intervenute poco prima delle 20 di lunedì 28 dicembre a Prata di Pordenone, in Via Campagnole, per l’Incendio di un piccolo deposito al piano terra di una struttura adibita a garage.Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sprigionate vicino ad un treno di pneumatici.In breve tempo le squadre hanno messo sotto controllo l’Incendio, eseguendo successivamente il minuto spegnimento e controllando l’integrità del fabbricato con la termocamera.Nessuna persona è stata coinvolta.Le operazioni si sono concluse un paio d’ore più tardi. Leggi su udine20 (Di martedì 29 dicembre 2020) I Vigili del Fuoco dicon due squadre sono intervenute poco prima delle 20 di lunedì 28 dicembre adi, in Via Campagnole, per l’di un piccolo deposito al piano terra di una struttura adibita a.Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sprigionate vicino ad un treno di pneumatici.In breve tempo le squadre hanno messo sotto controllo l’, eseguendo successivamente il minuto spegnimento e controllando l’integrità del fabbricato con la termocamera.Nessuna persona è stata coinvolta.Le operazioni si sono concluse un paio d’ore più tardi.

pillamaro : (SANTA DOMENICA TALAO, INCENDIO IN UN GARAGE) è stato pubblicato su - HTO_tv : RT @vvfveneto: #26dicembre #NoventaPadovana, #incendio di un’auto alimenta a GPL in un garage, #vigilildelfuoco con tre squadre spengono l’… - Emergenza24 : RT @vvfveneto: #26dicembre #NoventaPadovana, #incendio di un’auto alimenta a GPL in un garage, #vigilildelfuoco con tre squadre spengono l’… - vvfveneto : #26dicembre #NoventaPadovana, #incendio di un’auto alimenta a GPL in un garage, #vigilildelfuoco con tre squadre sp… - NotiziediPrato : Incendio nel garage di un condominio, momenti di paura in viale Galilei [ -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio garage Incendio in un garage a Prata di Pordenone Il Friuli Eraclea, prende fuoco il garage di una villetta. Distrutte auto e moto

Nessun ferito, ma sono andate distrutte un’auto e una moto, che si trovavano all’interno. L'incendio è stato domato dai pompieri ...

Incendio di un garage a Prata di Pordenone: nessuna persona ferita

I Vigili del Fuoco di Pordenone con due squadre sono intervenute poco prima delle 20 di lunedì 28 dicembre a Prata di Pordenone, in Via Campagnole, per l'incendio di un piccolo deposito al piano terra ...

Nessun ferito, ma sono andate distrutte un’auto e una moto, che si trovavano all’interno. L'incendio è stato domato dai pompieri ...I Vigili del Fuoco di Pordenone con due squadre sono intervenute poco prima delle 20 di lunedì 28 dicembre a Prata di Pordenone, in Via Campagnole, per l'incendio di un piccolo deposito al piano terra ...