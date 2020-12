Il paradiso delle signore 5, anticipazioni: AGNESE, un 2021 “da paura”? (Di martedì 29 dicembre 2020) Prosegue la settimana “di astinenza” per i fan de Il paradiso delle signore, ma com’è noto la pausa sarà molto breve: già lunedì prossimo, 4 gennaio 2021, la fiction daily di Rai 1 sarà in onda al consueto orario delle 15,55 e da ora in poi non dovrebbe avere altre pause sino alla conclusione naturale della stagione (sperando ovviamente che la situazione sanitaria nel nostro Paese non provochi problemi simili a quelli della scorsa primavera). Con il ritorno in video, sarà “ripescata” una vicenda lasciata in sospeso da sin troppo tempo: Gabriella (Ilaria Rossi) non ha mai letto la famosa missiva scritta da Salvatore (Emanuel Caserio) e intercettata da AGNESE (Antonella Attili). Proprio la mamma di Salvo ha impedito a suo tempo che la Rossi leggesse la lettera, impedendo l’arrivo a ... Leggi su tvsoap (Di martedì 29 dicembre 2020) Prosegue la settimana “di astinenza” per i fan de Il, ma com’è noto la pausa sarà molto breve: già lunedì prossimo, 4 gennaio, la fiction daily di Rai 1 sarà in onda al consueto orario15,55 e da ora in poi non dovrebbe avere altre pause sino alla conclusione naturale della stagione (sperando ovviamente che la situazione sanitaria nel nostro Paese non provochi problemi simili a quelli della scorsa primavera). Con il ritorno in video, sarà “ripescata” una vicenda lasciata in sospeso da sin troppo tempo: Gabriella (Ilaria Rossi) non ha mai letto la famosa missiva scritta da Salvatore (Emanuel Caserio) e intercettata da(Antonella Attili). Proprio la mamma di Salvo ha impedito a suo tempo che la Rossi leggesse la lettera, impedendo l’arrivo a ...

