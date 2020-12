‘Uomini e Donne’, Soleil Sorge lancia una velenosa frecciatina a Luca Onestini. E a proposito di Dayane Mello e Giulia Salemi… (Di lunedì 28 dicembre 2020) Avevamo conosciuto Soleil Sorge anni fa a Uomini e Donne, quando la ragazza venne scelta dal tronista dell’epoca, Luca Onestini. Ormai sono passati vari anni, ma recentemente l’abbiamo vista coinvolta nella polemica su Iconize, di cui ha rivelato verità nascoste, e nella diatriba con la fidanzata di Paolo Brosio, che ha accusato di strumentalizzare la sua relazione col giornalista. Tra qualche giorno, poi, potremo rivederla nelle vesti di presentatrice dell’evento streaming di Biccy.it, Ciao 2020 io esco. Proprio in occasione di questa nuova avventura, Giornalettismo.it l’ha intervistata e le ha chiesto alcune curiosità circa le celebrità che verranno premiate in quella serata. In particolare, l’ex corteggiatrice ha ammesso di essere single, dopo la brevissima liason con Andrea Iannone, che aveva poi smentito ed anzi, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Avevamo conosciutoanni fa a Uomini e Donne, quando la ragazza venne scelta dal tronista dell’epoca,. Ormai sono passati vari anni, ma recentemente l’abbiamo vista coinvolta nella polemica su Iconize, di cui ha rivelato verità nascoste, e nella diatriba con la fidanzata di Paolo Brosio, che ha accusato di strumentalizzare la sua relazione col giornalista. Tra qualche giorno, poi, potremo rivederla nelle vesti di presentatrice dell’evento streaming di Biccy.it, Ciao 2020 io esco. Proprio in occasione di questa nuova avventura, Giornalettismo.it l’ha intervistata e le ha chiesto alcune curiosità circa le celebrità che verranno premiate in quella serata. In particolare, l’ex corteggiatrice ha ammesso di essere single, dopo la brevissima liason con Andrea Iannone, che aveva poi smentito ed anzi, ...

