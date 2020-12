Tacchinardi: “La Juventus mi sembrava più solida. Quarto posto? Può arrivare…” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alessio Tacchinardi parla della battuta d'arresto che ha subito la Juventus nella gara contro la Fiorentina: "Credo che il ko dei bianconeri contro la Fiorentina possa essere figlio della deconcentrazione, a questi livelli però non deve capitare. Forse avevo un po' sopravvalutato i bianconeri, mi sembravano più solidi e con un atteggiamento più deciso. Quarto posto? Non scherziamo, stiamo parlando comunque di una squadra fortissima che o vince il campionato o al massimo arriva seconda" - dichiara l'opinionista ai microfoni di Tmw Radio - . ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) Alessioparla della battuta d'arresto che ha subito lanella gara contro la Fiorentina: "Credo che il ko dei bianconeri contro la Fiorentina possa essere figlio della deconcentrazione, a questi livelli però non deve capitare. Forse avevo un po' sopravvalutato i bianconeri, mino più solidi e con un atteggiamento più deciso.? Non scherziamo, stiamo parlando comunque di una squadra fortissima che o vince il campionato o al massimo arriva seconda" - dichiara l'opinionista ai microfoni di Tmw Radio - . ITA Sport Press.

