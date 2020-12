Scanzano Jonico, aggredisce padre e sorella: arrestato 39enne violento (Di lunedì 28 dicembre 2020) MATERA - Con le accuse di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, a Scanzano Jonico (Matera), i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni. Dopo una telefonata al 112, i militari dell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020) MATERA - Con le accuse di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, a(Matera), i Carabinieri hannoun uomo di 39 anni. Dopo una telefonata al 112, i militari dell'...

MATERA - Con le accuse di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, a Scanzano Jonico (Matera), i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni. Dopo una telefonata al 112, i militari dell’Arm ...

Scanzano Jonico: minacce e aggressione a padre e sorella, arrestato dai Carabinieri

Nella tarda serata di domenica 27 dicembre è giunta sul numero di emergenza 112 una richiesta di intervento a Scanzano Jonico, per una violenta lite in fam ...

