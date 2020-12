Salmo-: il rapper Sardo sta per tornare sulle scene (Di lunedì 28 dicembre 2020) Per i fan di Salmo-il nuovo anno si preannuncia ricco di novità visto il ritorno del rapper. Nei primi giorni di Gennaio Salmo tornerà ufficialmente a pubblicare musica. Non si sa se sarà presentato un nuovo album, è tutto avvolto da nel mistero. Quello che è sicuro è che il rapper Sardo ha deciso dopo il 2018 di tornare nel parco. Bisogna aspettare solo pochi giorni per risentire di nuovo la sua musica. Salmo: il rapper sta per tornare sul palco a Gennaio 2020 Una data quella dell’8 gennaio e una cassa che suona. Così Salmo allerta i fan e si prepara a tornare sulle scene con nuova musica. Il 36enne rapper Sardo ha pubblicato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Per i fan di-il nuovo anno si preannuncia ricco di novità visto il ritorno del. Nei primi giorni di Gennaiotornerà ufficialmente a pubblicare musica. Non si sa se sarà presentato un nuovo album, è tutto avvolto da nel mistero. Quello che è sicuro è che ilha deciso dopo il 2018 dinel parco. Bisogna aspettare solo pochi giorni per risentire di nuovo la sua musica.: ilsta persul palco a Gennaio 2020 Una data quella dell’8 gennaio e una cassa che suona. Cosìallerta i fan e si prepara acon nuova musica. Il 36enneha pubblicato ...

Salmo nel nuovo album di Inoki: tutti i dettagli di Medioego

C’è anche Salmo nel nuovo album di Inoki. A questo giro il rapper sardo non si ferma di fronte un microfono per sganciare due rime e impreziosire il contenuto di una traccia. Salmo si presenta in ...

