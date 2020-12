Propositi per il 2021: essere resilienti al termine resilienza (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci sono parole che vengono utilizzate a sproposito, diventando delle vere e proprie mode. Alcuni neanche ne conoscono il significato, ma lo utilizzano lo stesso seguendo le ondate. E i social hanno evidenziato ancor di più questa tendenza, accompagnata da dichiarazioni di politici e personaggi anche del mondo delle spettacolo. E nel 2020 è il caso del termine «resilienza». Compare ovunque, anche a causa della pandemia. Ma il suo continuo utilizzo, anche in contesti che non lo richiedevano, è stato svilito anche il suo significato. LEGGI ANCHE > De Luca e l’attacco alle pubblicità dell’istituto Tumori di Milano dietro agli autobus di Napoli Tutto è resilienza: lo è stato l’atteggiamento degli italiani in risposta alle difficoltà provocate dalla pandemia e ai rigidi protocolli che hanno cambiato la nostra quotidianità con restrizioni ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci sono parole che vengono utilizzate a sproposito, diventando delle vere e proprie mode. Alcuni neanche ne conoscono il significato, ma lo utilizzano lo stesso seguendo le ondate. E i social hanno evidenziato ancor di più questa tendenza, accompagnata da dichiarazioni di politici e personaggi anche del mondo delle spettacolo. E nel 2020 è il caso del». Compare ovunque, anche a causa della pandemia. Ma il suo continuo utilizzo, anche in contesti che non lo richiedevano, è stato svilito anche il suo significato. LEGGI ANCHE > De Luca e l’attacco alle pubblicità dell’istituto Tumori di Milano dietro agli autobus di Napoli Tutto è: lo è stato l’atteggiamento degli italiani in risposta alle difficoltà provocate dalla pandemia e ai rigidi protocolli che hanno cambiato la nostra quotidianità con restrizioni ...

trash_italiano : Mi raccomando, niente buoni propositi per il 2021 perché lui ci sente. - Raicomspa : Fine anno, tempo di bilanci e di propositi: l'energia dei ragazzi di 'Ognuno è perfetto' è il modo migliore per ave… - narancial0vebot : Propositi per il 2021 spendere più soldi in cosplay - ORossi33 : RT @Raicomspa: Fine anno, tempo di bilanci e di propositi: l'energia dei ragazzi di 'Ognuno è perfetto' è il modo migliore per avere occhi… - ernestomoniee : RT @awakebyksj_: propositi per il 2021??: trovare il taehyung del mio jimin ed il felix del mio bangchan -

