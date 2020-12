Nasce il servizio civile digitale: mille giovani saranno formati per aiutare i cittadini a fare lo Spid e usare la app IO (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nell’epoca delle identità digitali e delle app che danno accesso direttamente dallo smartphone ai servizi pubblici, arriva anche il “servizio civile digitale” a supporto di chi ha poca confidenza con le nuove tecnologie. In via sperimentale, dal prossimo anno saranno infatti 1000 i giovani operatori volontari selezionati per ricoprire il ruolo di “facilitatori digitali”, con il compito quindi di guidare gli enti e i cittadini nell’utilizzo delle nuove tecnologie. A decretare la nascita del programma sperimentale il protocollo d’intesa firmato il 28 dicembre tra la ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, e il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. L’iniziativa rientra nelle finalità del programma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nell’epoca delle identità digitali e delle app che danno accesso direttamente dallo smartphone ai servizi pubblici, arriva anche il “” a supporto di chi ha poca confidenza con le nuove tecnologie. In via sperimentale, dal prossimo annoinfatti 1000 ioperatori volontari selezionati per ricoprire il ruolo di “facilitatori digitali”, con il compito quindi di guidare gli enti e inell’utilizzo delle nuove tecnologie. A decretare la nascita del programma sperimentale il protocollo d’intesa firmato il 28 dicembre tra la ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, e il ministro per le Politicheli e lo sport, Vincenzo Spadafora. L’iniziativa rientra nelle finalità del programma ...

