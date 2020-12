Mercato Toro | I granata puntano Lobotka e Pavoletti (Di lunedì 28 dicembre 2020) granata ultimi in classifica e a caccia di soluzioni di qualità sul Mercato: il Toro sta pensando a Lobotka del Napoli e Pavoletti del Cagliari. Non ci saranno altre soluzioni. Il Mercato di gennaio dovrà aiutare, e rinforzare, il Toro di Giampaolo attualmente ultimo in classifica. In questi ultimi giorni il presidente Cairo e il L'articolo Mercato Toro I granata puntano Lobotka e Pavoletti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020)ultimi in classifica e a caccia di soluzioni di qualità sul: ilsta pensando adel Napoli edel Cagliari. Non ci saranno altre soluzioni. Ildi gennaio dovrà aiutare, e rinforzare, ildi Giampaolo attualmente ultimo in classifica. In questi ultimi giorni il presidente Cairo e il L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

