Figli? No grazie

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Vorrei far sentire la mia voce fuori dal coro che, forse, rimarrà l’unica. Sono giornalista, scrittore, liceo classico, laurea a pieni voti con lode, libri a volontà, per niente tecnologica, anticonformista (proprio per questo la rubrica che tengo su un quindicinale stampato in Croazia in lingua italiana si chiama ‘Controcorrente’). Ho 49 anni, ho vissuto in pieno il boom economico, forse l’ho vissuto troppo bene perché, e vengo al punto, NON HO MAI, MAI, NEPPURE PER UN ISTANTE, VOLUTO UNO. Per 24 anni e mezzo mi sono riempita di anticoncezionali, provavo orrore al solo pensiero di diventare mamma. Senza perdere tempo, che tra l’altro non ho, in sedute di psicologia o psicanalisi, mi sono data due concrete spiegazioni: irichiedono tempo e soprattutto soldi (e pure tanti); avendo una famiglia molto particolare (24 anni di ...