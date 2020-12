Vax Day | in Abruzzo all' ospedale di Teramo | i primi vaccini a 4 sanitari | uno per ogni Asl

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 27 dicembre 2020)- Partirà alle 10.30 di oggi l'operazione 'vaccino day' ina cura della Asl di: nel reparto di Cardiologia, nel secondo lotto dell'Mazzini, saranno somministrate le 135 dosi assegnate all'come prima tranche all', riservata a tutte le categorie mediche e paramediche. Iarriveranno aad opera dall'Esercito. Il 4 gennaio è previsto l'inizio della vaccinazione che gradualmente dovrà andare a regime e riguardare tutta la popolazione. Ad aprire il ciclo uno per ognuna delle quattro Asl: peril dottor Cosimo Napoletano, presidente dell'Ordine dei Medici e capo del Dipartimento cardio-toraco-vascolare; per L'Aquila il direttore ...