TMW | summit Agnelli-De Laurentiis Si discute di diritti tv e del caso Juve-Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 dicembre 2020) Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, nelle prossime ore il presidente delAurelio Deincontrerà il patron della, Andreain un albergo del centro di Firenze. Tra i temi sul tavolo, itv e gli strascichi delntus-. “Andreae Aurelio De, secondo quanto raccolto da TMW, si incontreranno in queste ore in un albergo del centro di Firenze. Argomenti di discussione? Molteplici. Partendo ovviamente dagli strascichi del match da giocare nei prossimi mesi dopo la revoca del 3-0 a tavolino: una data utile in cui disputare l’incontro, ma anche un confronto sul protocollo. La, va detto, non è mai andata contro gli azzurri, ma ha ...