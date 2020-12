Snai, sito di scommesse down in tutta Italia: cosa succede ai conti (Di domenica 27 dicembre 2020) Non è possibile accedere al sito della società di scommesse sportive Snai, offline per tutta la giornata del 27 dicembre. Migliaia di utenti hanno chiesto spiegazioni sui social, segnalando il malfunzionamento, avvenuto già a partire dalle 7 di mattina, con segnalazioni arrivate su down Detector a partire dalle ore successive. Anche la app collegata al portale web ha subito disagi. Inizialmente in home page era presente un annuncio che parlava di manutenzione straordinaria. SnaiTech, che controlla il network di scommesse, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale attraverso il proprio ufficio stampa, affidando ai social media manager l’incarico di trattare con gli utenti disperati che stanno inonando Twitter di domande che riguardano il malfunzionamento del ... Leggi su quifinanza (Di domenica 27 dicembre 2020) Non è possibile accedere aldella società disportive, offline perla giornata del 27 dicembre. Migliaia di utenti hanno chiesto spiegazioni sui social, segnalando il malfunzionamento, avvenuto già a partire dalle 7 di mattina, con segnalazioni arrivate suDetector a partire dalle ore successive. Anche la app collegata al portale web ha subito disagi. Inizialmente in home page era presente un annuncio che parlava di manutenzione straordinaria.Tech, che controlla il network di, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale attraverso il proprio ufficio stampa, affidando ai social media manager l’incarico di trattare con gli utenti disperati che stanno inonando Twitter di domande che riguardano il malfunzionamento del ...

