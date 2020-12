Mercedes | “Nel 2021 la F1 non arriverà ai tempi sul giro del 2020”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 dicembre 2020) Toto Wolff, team principalAMG Petronas F1 Team, ha esposto alla stampa alcune sue opinioni riguardo a quella che sarà la prossima stagione, la, partendo da considerazioni del campionato, da poco concluso. In particolare si sofferma su quelli che potrebbero essere isulraggiunti dalle monoposto del prossimo anno, le quali non potranno in alcun modo replicare i record segnati nel corso dell’ultima stagione.e le modifiche tecniche della F1 dal“Non credo che le vetture possano essere più veloci del. L’aerodinamica è stata ridotta notevolmente sul fondo e ci vorrà un po’ di tempo per recupare. Siamo ancora a metà del nostro sviluppo per il prossimo anno, ma dubito che ci arriveremo presto. Da questo ...