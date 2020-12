Infantino e una difesa quasi perfetta | i segreti della Carrarese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 dicembre 2020) I campionati sono giuntia metà del loro svolgimento e ormai iniziano a delinearsi gli obiettivi delle varie squadre. Per lail traguardo principale resta la promozione e il percorso che si sta costruendo fin qui lascia ben sperare i tifosi. Tra gli artefici dell’ottimo cammino c’è sicuramente, che ha consegnato diversi punti ai suoi a suon di goal. Non si può, inoltre, non sottolineare l’importanza, una vera arma in più per gli Apuani. Il rendimento: seconda migliorAttualmente laoccupa il quarto posto in classifica con 29 punti conquistati in 17 partite. Il loro ruolino di marcia parla di 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo incontro disputato è ...