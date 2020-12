Harry e Meghan, il regalo di Natale per Archie è un gesto di solidarietà (Di domenica 27 dicembre 2020) Meghan Markle e il principe Harry si dimostrano genitori davvero speciali. In occasione del Natale hanno fatto un “regalo meraviglioso” a nome del figlio Archie dando un importante contributo all’organizzazione neozelandese Make Give Live, che lavora a sostegno delle famiglie bisognose. Non è la prima volta che il Duca e la Duchessa di Sussex aiutano questa impresa sociale ma questa volta si sono davvero superati. Come raccontato sulle pagine del New Zealand Herald da Claire Conza, fondatrice di Make Give Live, in questi giorni hanno ricevuto un ordine di 100 cappelli lavorati a maglia da loro prodotti a nome del piccolo Archie. Non un acquisto come gli altri, quindi, ma “un regalo meraviglioso per l’organizzazione” che Meghan e Harry ... Leggi su dilei (Di domenica 27 dicembre 2020)Markle e il principesi dimostrano genitori davvero speciali. In occasione delhanno fatto un “meraviglioso” a nome del figliodando un importante contributo all’organizzazione neozelandese Make Give Live, che lavora a sostegno delle famiglie bisognose. Non è la prima volta che il Duca e la Duchessa di Sussex aiutano questa impresa sociale ma questa volta si sono davvero superati. Come raccontato sulle pagine del New Zealand Herald da Claire Conza, fondatrice di Make Give Live, in questi giorni hanno ricevuto un ordine di 100 cappelli lavorati a maglia da loro prodotti a nome del piccolo. Non un acquisto come gli altri, quindi, ma “unmeraviglioso per l’organizzazione” che...

HuffPostItalia : Auguri animalisti per Harry e Meghan, in cartolina col piccolo Archie - _crazy_Freddie_ : @Ilamaiunagioia Sì ma le mani in pasta le hanno per quel legame che ancora hanno con la famiglia. Chi darebbe retta… - joelricherick : @yasminxlls É a do Harry e da Meghan - MichelaMgl : Episodio 19: - Meghan Markle e il principe Harry - Enchanted_24 : @herecvmesthesun @Ariannatuttapan Le reiette e la capo reietta come le chiamano? Harry e Meghan? -