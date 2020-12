Emergenza freddo, il Comune ha stanziato un contributo per ospitare i senza dimora (Di domenica 27 dicembre 2020) FALCONARA - Per affrontare la necessità di dare ospitalità alle persone senza fissa dimora nel periodo più freddo dell'anno, tenuto conto dell'Emergenza sanitaria, il Comune ha già deliberato il 22 ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 27 dicembre 2020) FALCONARA - Per affrontare la necessità di dare ospitalità alle personefissanel periodo piùdell'anno, tenuto conto dell'sanitaria, ilha già deliberato il 22 ...

DimitriDeVita : RT @PaolaFe60208246: #SantEgidio appello per l'emergenza freddo - festimbrimi : APPELLO EMERGENZA FREDDO PIEMONTE @santegidionews Grazie a tutti coloro che in vari modi aderiranno a questo appe… - PaolaFe60208246 : #SantEgidio appello per l'emergenza freddo - bc_emergenza : RT @ilmeteoit: #Meteo: Sarà un #SANTO #STEFANO freddo e burrascoso con piogge, #NEVICATE e tanto vento! - AndreD81 : RT @AnolfPuglia: Migliaia di #stranieri vivono nei #ghetti in #Capitanata senza corrente e in condizioni igieniche precarie. Siamo all’iniz… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza freddo Falconara: emergenza freddo, dal Comune un contributo per ospitare i senza dimora Vivere Ancona Falconara: emergenza freddo, dal Comune un contributo per ospitare i senza dimora

1' di lettura 27/12/2020 - Per affrontare la necessità di dare ospitalità alle persone senza fissa dimora nel periodo più freddo dell'anno, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, il comune ha già ...

Emergenza freddo, il Comune ha stanziato un contributo per ospitare i senza dimora

FALCONARA - Per affrontare la necessità di dare ospitalità alle persone senza fissa dimora nel periodo più freddo dell'anno, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, ...

1' di lettura 27/12/2020 - Per affrontare la necessità di dare ospitalità alle persone senza fissa dimora nel periodo più freddo dell'anno, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, il comune ha già ...FALCONARA - Per affrontare la necessità di dare ospitalità alle persone senza fissa dimora nel periodo più freddo dell'anno, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, ...